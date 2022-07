Kłopoty na Energetyków. Miasto: kierowcy muszą się przyzwyczaić [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kierowcy muszą się przyzwyczaić - to cały czas jest plac budowy - tak korki na ul. Energetyków tłumaczą odpowiedzialni za przebudowę szczecińskiego Międzyodrza.

Dziś wprowadzono zmiany w organizacji ruchu - jak informuje magistrat - przejezdne jest rondo Portowców, zamknięto jednak fragmenty ulic: Bulwar Gdański i Śląski.- Korki są cały czas - informują nasi słuchacze. - Korek w stronę ulicy Energetyków zaczyna się już na Bramie Portowej. - Tu jest zwężenie do jednego pasa i już od samego rana jeździmy jednym pasem, tylko prawym, bo lewy jest wyłączony, stąd są takie korki.Nie da się uniknąć utrudnień - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński. - Mogą występować czasami zwężenia do jednego pasa, polegające na tym właśnie, że są wykonywane prace gdzieś przy poboczu. To jest kwestia jeszcze kilkunastu tygodni. Cały czas trwają prace na torowisku, jeszcze będą prace realizowane w ciągu ulicy Energetyków, o takim pełnym otwarciu, takiej pełnej przejezdności we wszystkich relacjach, możemy mówić bliżej finału inwestycji, czyli na wiosnę przyszłego roku.Inwestycja ma m.in. usprawnić dojazd do portu oraz na Łasztownię, obejmuje przebudowę dróg i chodników oraz budowę linii tramwajowej. Wartość prac to ponad 76 mln zł.