Wielkie otwarcie Teatru Letniego już w sobotę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na sobotę zaplanowano wielkie otwarcie po remoncie Teatru Letniego w Szczecinie.

Przypomnijmy, teatr od lat nosi imię Heleny Majdaniec, jednej z największych ikon muzycznych Szczecina.



Dziś przy wejściu do teatru instalowano - ufundowaną przez rodzinę artystki - rzeźbę będącą postacią Heleny Majdaniec.



- To rezultat ponad półrocznej pracy - przyznała rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz-Pilich, obecna przy montażu figury. - To jest tak, że najpierw jest proces twórczy najbardziej wymagający. To jest też koncepcja - zrobienie projektu, przyjrzenie się jemu, zapoznanie ze wszelkimi możliwymi materiałami, które się pojawiają znienacka.



- Figura jest postawiona na niewielkim postumencie - mówi dalej artystka. - Niecałe dwa metry, będzie tutaj dobrze widoczna przez tą skalę, bo ja bardzo nie lubię takich 1:1 rzeźb realistycznych. Brąz ma to do siebie, że ta rzeźba jest nawet wówczas skurczona wizualnie, więc żeby ona była widoczna i obroniła się jako rzeźba, to porwałam się na większą formę.



Rzeźba został przykryta plandeką, bowiem jej odsłonięcie zaplanowano na sobotę na godz. 11:30.