Mniej turystów nad Bałtykiem niż rok temu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mniej turystów, a przez to mniejsze wpływy. W tym roku sezon nad morzem wypada znacznie gorzej, niż w ubiegłym. Lokalni przedsiębiorcy mają nadzieję, że druga połowa wakacji przyniesie lepsze rezultaty.

Na mniejszą liczbę turystów narzekają zarówno właściciele hoteli, gastronomii czy nadmorskich sklepików.



- Niestety drożyzna nadmorskich kurortów daje się we znaki i tutaj to też jednak widać. Obłożenia hoteli też zdecydowanie tu spadają. - Mam wrażenie, że w zeszłym roku było jednak troszeczkę więcej osób w Świnoujściu i to turystów przede wszystkim polskich - mówią właściciele nadmorskich interesów.



Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji turystycznej dodaje, że prawdziwy sezon rozpoczął się zaledwie kilka dni temu: - Sezon wysoki rozpoczął się tak naprawdę bardzo późno, bo dopiero parę dni temu. Pierwsze dwa tygodnie lipca były bardzo słabe dla branży turystycznej, obłożenie w niektórych ośrodkach wynosiło tylko 50 procent.



O tym, czy sezon w ogólnym rozrachunku był udany, przekonamy się we wrześniu.