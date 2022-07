"Bezpieczeństwo to nasz wspólny cel - czekamy na Ciebie"

Bezpiecznych poboczy żądamy, którędy chodzić mamy? - z takimi hasłami sołtysi Klinisk Wielkich, Rurzycy, Pucic, Załomia oraz Czarnej Łąki zamierzają w środę walczyć o bezpieczeństwo swoje oraz innych mieszkańców podgoleniowskich wsi na absolutoryjnej sesji rady miejskiej w Goleniowie. Chcą by między ich miejscowościami powstał chodnik i ścieżka rowerowa. Potrzebują wsparcia mieszkańców.

Jest to sesja absolutoryjna i mieszkańcy mogą zabrać głos a nawet powinni - mówi Radny Gminy Goleniów, Marcin Gręblicki.- Zapraszamy w imieniu sołtysów i radnych wszystkich mieszkańców, aby wyrazili swoje odczucia i spostrzeżenia, do jakich sytuacji dochodzi i z czym się spotykamy codziennie, tu na prawdę jest bardzo źle - mówi Gręblicki.Przypomnijmy, 17 lipca na drodze pomiędzy Rurzycą a Kliniskami Wielkimi doszło do potrącenia nastolatki jadącej rowerem, kierowca zbiegł z miejsca wypadku. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu.Sesja rozpoczyna się w środę 27 lipca o godzinie 9 w Urzędzie Gminy Goleniów przy placu Lotników 1.