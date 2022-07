Co z cukrem?

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Panika związana z cukrem jest nieuzasadniona, o powrocie do starych cen nie ma jednak mowy - przekonywał na naszej antenie dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Cena tego produktu wzrosła w ostatnim czasie do nawet 7-8 złotych, a niektóre sklepy wprowadziły limity.

Polska jest trzecim producentem cukru w Unii Europejskiej, z nadwyżką pół miliona ton - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Andrzej Gantner.



- Ta panika, zaczęła się od jednej z dużych sieci handlowych, dosyć popularnej w Polsce, która ma potężne problem z logistyką dostaw, z magazynami i kierowcami. W tej sieci widać ewidentne niedobory produktów, przez którą zaczęła się panika - mówi Gantner.



Do tego nałożyło się to, że cukier w marketach zaczęli kupować przedsiębiorcy, np. piekarze, bo był tańszy niż w hurtowniach. Ostatnie podwyżki jednak wyprzedziły to, co może stać się jesienią - dodał dyrektor Federacji.



- Za miesiąc lub dwa, w następnej kampanii pojawi się cukier wyprodukowany przy dużo większych kosztach, o cukrze za trzy złote raczej możemy zapomnieć - dodaje Gantner.



Jak informują nasi Słuchacze podobnych problemów nie ma np. w niemieckich marketach w przygranicznych miejscowościach - tam kg cukru kosztuje 79 centów czyli ok. 3 zł i 80 gr.