Źródło: Google maps.

Rada Ministrów zgodziła się na przyłączenie do miasta części sołectwa Stare Bielice i Kretomino.

Oznacza to, że Koszalin powiększy się o 7 km kwadratowych. Przybędzie także dwa tysiące nowych mieszkańców.



A co to oznacza dla mieszkańców przyłączonych terenów. Ich dowody osobiste i prawa jazdy będą ważne przez okres, na który zostały wydane.



Zmienić będzie trzeba jedynie dowody rejestracyjne pojazdów.