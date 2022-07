Jak przewozić leki w wakacje, by nie narobić sobie kłopotów

Jak przewozić leki w czasie wakacyjnych podróży, by nie narobić sobie kłopotów wyjaśnia to Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi przede wszystkim o pacjentów, którzy cierpią na choroby przewlekłe.

Przyjeżdżając do Polski nie trzeba mieć pozwolenia na przywóz leków, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Podróżni przyjeżdżający na wakacje do Polski nie muszą posiadać zgody prezesa Urzędu Produktów Leczniczych na przewóz leków na własne potrzeby, warunkiem jest aby mieli ze sobą pięć najmniejszych opakowań takiego leku.



Są jednak wyjątki, dodaje Brzoza - Jeżeli jednak podróżny musi przywieźć do Polski środki odurzające czy substancje psychotropowe na własne potrzeby lecznicze, to musi mieć ze sobą określone dokumenty.



Zwolnienie z uzyskania zgody nie dotyczy przesyłek pocztowych i kurierskich, co oznacza że taka forma przywozu produktów leczniczych na własny użytek jest niedozwolona.