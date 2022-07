RsnW: Wolność religijna zagrożona

źródło: Parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wolność religijna w Polsce jest w tej chwili bardzo mocno zagrożona - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.

Komitet obywatelski „W obronie chrześcijan” zbiera podpisy w sprawie nowelizacji ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.



- Mamy 1400 procent więcej ataków na osoby wierzące, przedmioty kultu religijnego, miejsca przeznaczone do sprawowania nabożeństw niż to było jeszcze kilka lat temu. Wolność religijna jako podstawowe prawo obywatelskie jest dziś szczególnie narażona na naruszenia – powiedział.



Minister Marcin Warchoł dodał, że inicjatorzy akcji nie chcą zaostrzenia kar a zmianę przepisów, które umożliwią ich egzekwowanie.



- Paradoks polega na tym, że dziś kościół czy krzyż są gorzej chronione niż przystanek autobusowy. Aby móc skutecznie chronić kościół czy krzyż trzeba znaleźć wiernych, że ich subiektywne uczucia zostały urażone. To tak, jakby szukać pasażerów na przystanku, którzy poczują się urażeni zniszczeniem tegoż przystanku – argumentował.



Aby Sejm zajął się tą obywatelską inicjatywą pod projektem ustawy trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów.