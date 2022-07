10-latek toczy bolesną walkę o zdrowie. Możemy mu pomóc!

Ma dopiero 10 lat, a już bierze udział w trudnej walce. Szymon Szopa z Lipian cierpi na złośliwy nowotwór tkanki miękkiej jamy brzusznej.

Szansą na zdrowie jest dla niego leczenie w Barcelonie. Problemem są tylko pieniądze - terapia kosztuje prawie milion złotych.Rodzin i bliscy chłopca na ten cel zbierają na portalu siępomaga.pl Szymon trafił do szpitala 2 lata temu, po badaniach okazało się, że w jamie brzusznej ma 24-centymetrowy guz. Przeszedł chemioterapię i operację usunięcia guza. Powoli wracał do sił.Pod koniec ubiegłego roku, nowotwór wrócił jednak ze zdwojoną siłą. Pojawiły się liczne przerzuty do wątroby, płuc i otrzewnej. Był leczony w Niemczech, niestety terapia nie przyniosła efektów. Guzy się powiększyły. Wtedy rodzice chłopca skonsultowali się z lekarzami z Barcelony. Ci zaproponowali terapię, która nie jest refundowana w Polsce. Teraz trzeba uzbierać pieniądze. Potrzeba jeszcze ponad 800 tysięcy złotych. Chociaż cała terapia może kosztować nawet 3 mln złotych.