Burzliwa sesja w Goleniowie. Burmistrz bez wotum zaufania [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Nie chcemy żebyście się kłócili, chcemy żebyście byli tutaj dla nas" - takie hasła padały podczas sesji w Goleniowie.

Jedną z kluczowych kwestii było bezpieczeństwo mieszkańców i wykup terenów pod potencjalne chodniki lub ścieżki rowerowe.



Sołtysi i mieszkańcy Rurzycy, Klinisk Wielkich, Czarnej Łąki, Pucic i Załomia wzięli udział w debacie o bezpieczeństwie w ruchu drogowych w ich miejscowościach podczas sesji rady miasta w Goleniowie. Walczą o budowę chodników i ścieżek rowerowych pomiędzy ich miejscowościami.



- Co ja mam powiedzieć swoim mieszkańcom? - pytała sołtys Czarnej Łąki, Małgorzata Zackiewicz: - Panie burmistrzu, tutaj te osoby, które przyszły proszą o bezpieczeństwo na naszych drogach, w naszych miejscowościach. Prosimy, my nie chcemy, żebyście się kłócili, chcemy, abyście byli tutaj dla nas.



Burmistrz odpowiada, że pieniądze na te inwestycje są przez gminę zabezpieczone, jednak to starostwo powiatowe jest tutaj właścicielem i - jak twierdzi burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz - jest to zadanie starostwa. - W takim wypadku, wykup terenów pod przyszłe inwestycje jest po stronie właściciela tej drogi, czyli starostwa powiatowego.



Środowa sesja była sesją absolutoryjną, burmistrz nie otrzymał od radnych ani wotum zaufania, ani absolutorium.