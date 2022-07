Radni z Kołobrzegu apelują do rządu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzescy radni wystosowali apel do rządu. Chcą, by mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zostali objęci programem osłonowym w związku z rosnącymi cenami ciepła.

Tematem rosnących cen ciepła radni z Kołobrzegu zajęli się podczas środowej sesji. Przyjęli oni projekt uchwały dotyczący apelu do polskiego rządu o opracowanie specjalnego programu osłonowego.



Przewodniczący Rady Miasta, Bogdan Błaszczyk mówi, że oczekują od rządu ochrony dla odbiorców ciepła zamieszkujących wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.



- Rada Miasta zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie mechanizmów osłonowych odbiorców ciepła systemowego

- poinformował Błaszczyk.



Blisko 80 proc. zabudowań miasta, w tym głównie bloki mieszkalne obsługuje Miejska Energetyka Cieplna. Prezes spółki Andrzej Olichwiruk mówi, że odbiorcy ciepła powinni spodziewać się sporych podwyżek.



Ich dokładnej skali nie podaje, gdyż nowa taryfa jest obecnie na etapie kalkulacji, jednak wpływ na nią będzie miała cena węgla, który MEC zamawia na najbliższy sezon grzewczy.



- Dotarła do nas dostawa węgla z Australii po 1500 złotych, dotarła dostawa z Kazachstanu po 1765 złotych za tonę - wyliczał prezes Olichwiruk.



Podwyżki dla mieszkańców Kołobrzegu wejdą w życie w listopadzie.