Wóz do zadań specjalnych trafił do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Pojazd ma komorę do dekontaminacji, służącą do neutralizacji substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych.



Wnętrze posiada kilka pomieszczeń: zdawania sprzętu, rozbieralnia, kabina prysznicowa, ubieralnia, rehabilitacji i oczekiwania na transport, nadzoru i dekontaminacji sprzętu wrażliwego oraz przedział sprzętowy.



Z tyłu znajduje się podest załadowczy ze zintegrowaną kabiną załadowczą. Do tego m.in. zbiornik wody, zbiornik na ścieki, przyłącza z ciepłą wodą, system monitoringu. Pojazd kosztował prawie 5 mln złotych.