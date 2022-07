Deszcze i burze, a nad morzem plaga komarów

Ostatnie ulewy spowodowały, że nadmorskie miejscowości przechodzą prawdziwą inwazję komarów.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy turyści w Świnoujściu mają sposoby na małych krwiopijców.Od witamin po bardziej radykalne środki. U każdego sprawdzają się inne metody odstraszania kąsających owadów.- Nie ma żadnych sposobów. Trzeba je znosić. A przeszkadzają bardzo, bo gryzą. - Kiedyś się mówiło, że można jeść witaminę B i one nie znoszą tego zapachu, który wydziela skóra. - Preparaty takie do kontaktu. - Albo ręka... Bardzo dużo już ustrzelonych. Wczoraj mieliśmy polowanie. - Trzeba boczkiem na lewo, na prawo, uniki robić. Pić alkohol. Wtedy odkaża się organizm. One tego nie lubią, upijają się szybciej od nas - opowiadają turyści.Plaga komarów w Świnoujściu pojawiła się dwa dni temu, po burzach, które przeszły nad miastem.