Najstarszy statek w Polsce opuści Szczecin?

Czy najstarszy statek w Polsce prom Gryfia opuści Szczecin? Dzisiaj mija termin składania ofert na kupno promu.

To już siódmy przetarg na statek, który stoi w basenie portowym i niszczeje od lat - mówi przewodnik Ryszard Kotla, długoletni pracownik Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia".- Uważam, że tu powinna być i taka jest moja opinia, ale nic na to nie poradzimy... Jestem przerażony tym, jak my żyjemy chwilą dzisiejszą, a nie mamy sentymentu do tradycji i historii. Jestem tym zbulwersowany - dodaje Kotla.Cały czas istnieje groźba, że prom może opuścić Szczecin, a to jedna z wizytówek naszego miasta. Niedawno statek został wpisany do rejestru zabytków - przypomina Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Świnoujściu.- Należy zrobić wszystko, żeby ona została, jest związana ze Szczecinem... To byłby wielki - moim zdaniem - wstyd, gdyby "Gryfia" opuściła Szczecin. Jednostka z taką historią powinna zostać w Szczecinie - podkreśla Ostasz.Władze województwa chciały kupić prom za złotówkę. Zarząd Stoczni stwierdził, że nie może sprzedać promu w tej cenie.