"Wakacje dla Bohatera". Termin się zbliża, ale pieniędzy brakuje

Do wyjazdu zostało niespełna półtora miesiąca, a na liczniku zbiórki - raptem połowa kwoty.

Na wrześniowe "Wakacje dla Bohatera", Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" chce wysłać 80 osób. Bohaterowie, którzy walczyli o niepodległą Polskę, czekają na te wyjazdy z utęsknieniem.Tak bawili się podczas ostatniego pobytu w maju w Międzyzdrojach: - Cudownie, wszędzie coś zwiedzamy, koncerty, codziennie śpiewamy patriotyczne piosenki. - Ktoś pomyślał o tym, żeby jakoś urządzić mój czas. Bycie ciurkiem w czterech ścianach przestaje być ciekawe - mówiły bohaterka.Bohaterowie na miejscu mają zapewnione mnóstwo atrakcji: zabiegi rehabilitacyjne i medyczne, warsztaty, koncerty, wycieczki oraz wieczorne bankiety. Obecnie trwa zbiórka na wrześniowy wyjazd nad Zalew Zegrzyński.Koszt 10-dniowego pobytu jednej osoby - wraz z zabiegami, dojazdem i wyżywieniem - to prawie trzy tysiące zł.Organizator - Tomasz Sawicki z "Paczki dla Bohatera" przyznaje, że przyda się każda pomoc: - Każdy tu może pomóc, tu nie chodzi tylko o pieniądze. Można przeszukać szafę czy piwnicę - my to wystawimy, znajdzie się ktoś chętny i wpłaci pomoc dla kombatanta, a przy okazji zyska fajną pamiątkę.W lipcu podczas szczecińskiego "Kiermaszu dla Bohatera" udało się uzbierać 5,5 tysiąca zł. To kropla w morzu, w sumie potrzebne jest 300 tys. zł. Na razie na koncie Fundacji jest 160 tys. zł.Organizatorzy cały czas prowadzącą zbiórki w Internecie - sprawdźcie stronę Facebookową "Paczka dla Bohatera" i podstronę Bazarek "Paczka dla Bohatera".