Fot,. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczął się Jarmark Solny. W tym roku będzie trwał aż 40 dni.

Miasto zdecydowało się przenieść imprezę z centrum do kołobrzeskiego portu. Ponad 30 stoisk handlowych, gastronomicznych i rękodzielniczych stanęło na placu przy latarni morskiej.



Mariusz Juszko z Regionalnego Centrum Kultury mówi, co jeszcze czeka na odwiedzających Jarmark. - Mamy dużą wioskę Słowian, kowala, sokolnika, lutnika. Są warsztaty, każdy może wykonać jakiś produkt - mówi Juszko.



W tym roku Jarmark Solny potrwa do 4 września. Będzie to najdłuższa w historii, bo aż 40-dniowa edycja imprezy. Stoiska i inne atrakcje czekać będą codziennie od godziny 10 do 18.