Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają najmniej przeciwciał covidowych - podaje w najnowszym raporcie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. To 87,1 procent. Najwyższy poziom jest w województwie śląskim - 96,1 proc.

Celem badania było określenie jak duża liczba Polaków miała kontakt z wirusem. To 4. tura badań. Wynika z niej że ponad 90 proc. Polaków w wieku powyżej 20 lat miało kontakt z koronawirusem.



Największy odsetek osób posiadających przeciwciała był na wsiach - 93,5 procent, a następnie w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Największa grupa osób posiadająca przeciwciała to Polacy powyżej 70. roku życia. Najwięcej osób zaszczepionych jest w województwie mazowieckim, najmniej - w podkarpackim.



Badania prowadzono od marca do kwietnia.



Po 25 tysiącach wywiadów telefonicznych na badanie laboratoryjne zgodziło się prawie 17 tys. osób. Na pobranie krwi zgłosiło się prawie 6 tys. osób.