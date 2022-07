Teatr Letni w Szczecinie czeka na gości [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Za chwilę uroczyste otwarcie - po wielkim remoncie i zmodernizowaniu - Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Już o godz. 15:00 odbyło się pierwsze wydarzenia w Strefie Familijnej na jeziorze Rusałka, a o 17:30 nastąpi otwarcie bram do nowiutkiego obiektu. Przy samym wejściu do teatru, można zobaczyć wystawę fotografii Królowej Twista.



- To Helena Majdaniec, w wielu odsłonach - mówi biograf artystki Rafał Podraza: - Zdjęcia są z mitycznego archiwum Małgorzaty Majdaniec, która przejęła całe archiwum Heleny, która zbierała swoje zdjęcia i faktycznie jest ich bardzo dużo. A to jest jakiś taki malutki fragmencik tego, co weszło do książki o Helenie, którą wydała Szczecińska Agencja Artystyczna. Wybraliśmy najbardziej ciekawe zdjęcia, pokazujące Helenę z różnych stron.



- Ta wystawa naprawdę pokazuje prawdziwą Majdaniec - dodaje Podraza: - Taka była - ładna i zgrabna. Ta twarz była zawsze piękna, chociaż z wiekiem się zmieniała. Lubię patrzeć na ten mega mix, bo widzimy, że Helena choć zmieniała się fizycznie, to jednak cały czas była tą dziewczyną, która wyjechała w świat, żeby robić karierę.



Już o godz. 18:30 rozpocznie się koncert, wystąpią między innymi Dj Człowiek, zespół Parasoul, a na 21:50 zaplanowano widowisko muzyczne Olka Różanka i Borysa Sawaszkiewicza. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.