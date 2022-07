Etapowe Regaty Turystyczne minęły półmetek

Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna [Radio Szczecin]

58 jachtów to flota 58. Etapowych Regat Turystycznych. Kamień Pomorski, wzorem innych gmin naszego regionu, gościł około 100 żeglarzy, którzy zakończyli piąty etap regatowych zmagań. To zawody, które w szczególny sposób integrują środowisko.



- Jesteśmy z Chorzowa, z Krakowa, z Warszawy, z Radomia... - Wywodzimy się z zespołu szantowego Wikingowie, od lat pływamy po Mazurach - mówili.



- Lubimy żeglarzy, bo bez nich Kamień Pomorski by nie istniał. Marina musi być wypełniona. Są plany budowy drugiej mariny z drugiej strony mola. Liczymy, że wtedy będziemy największą mariną w województwie zachodniopomorskim - mówi Leszek Szefliński, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego.



Przed uczestnikami regat jeszcze trzy odcinki i trzy porty: Świnoujście, Stepnica i Trzebież, gdzie po kilkunastu dniach żeglarskich zmagań odbędzie się uroczyste zakończenie regat.

