Muzyka, sztuka i teatr! Markowy Festiwal coraz bliżej

Fot. Kamila Kozioł [Filharmonia w Szczecinie]

Koncerty, spektakle i wystawy z udziałem 150 wybitnych polskich artystów, to świnoujskie plany na początek sierpnia. W przyszłym tygodniu rusza druga edycja Markowego Festiwalu.

Festiwal, podobnie, jak w ubiegłym roku ma sięgać do różnych muzycznych epok, gatunków i dorobku rodzimych gwiazd.



Kto wystąpi w Świnoujściu opowiada Daniel Źródlewski, rzecznik festiwalu: - Wystąpią między innymi: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Natalia Niemen czy Karolina Nowakowska, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Piotr Cugowski i wielu, wielu innych. Zgodnie z naszymi listami hotelowymi do Świnoujścia zjedzie blisko 150 artystów, jest to przedsięwzięcie logistycznie przeolbrzymie. A tych największych z największych, z tych markowych artystów to jest z pewnością kilkudziesięciu.



Lidia Masłowska, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu dodaje, że na wiele wydarzeń wstęp będzie wolny: - Wszystko to, co się będzie działo w muszli jest bezpłatne. Będziemy mogli zobaczyć w muszli duet Fortepianów Dwóch, czy Limbowskiego, który też będzie miał koncert bezpłatny. "Czas Wilka", to jest też ważny, bo to spektakl plenerowy, on się dość późno zaczyna, bo o 21:30. Serdecznie na niego zapraszam, myślę, że to będzie fajne wydarzenie.



Markowy Festiwal rozpocznie się 3 sierpnia i będzie trwał 4 dni.