Szczecińskie Międzyodrze stoi. Miasto zapowiada kolejne zmiany

Korki na szczecińskim Międzyodrzu nie maleją, trwa tam przebudowa ulic, miasto zapowiada zmiany organizacji ruchu.

Szczególnie uciążliwy jest wyjazd z portu o czym - od kilku dni - informują nasi słuchacze: - Stoję właśnie w korku na ulicy Bytomskiej, wspaniały koreczek w okolicy Zarządu Portu, nie da się nawet wyjechać z pracy. - Właśnie stoję 40 minut w porcie, aby wjechać do centrum Szczecina. Korek blokuje cały wyjazd z portu, z tych głównych bram.Chcemy przekierować ruch, tak aby ciężarówki, wyjeżdżając z portu w kierunku Gdańskiej nie wyjeżdżały na ulicę Energetyków - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński. - Oczywiście, przepraszamy za uciążliwości, one są związane z tymi pracami, które się toczą na obiekcie mostowym. Odwrócimy tam ruch, więc ruch samochodów ciężarowych po tym obiekcie zostanie wyprowadzony na ulicę Gdańską.Zmiany muszą być skonsultowane m.in. z policją i zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu.Inwestycja ma kosztować 76 mln zł, obejmuje m.in. przebudowę dróg prowadzących do portu i Łasztowni.Prace mają się zakończyć na początku przyszłego roku, część z nich natomiast najprawdopodobniej będzie wykonana wcześniej niż przewiduje harmonogram.