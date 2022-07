Problemy komunikacji miejskiej. Radni komentują

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Postępująca zapaść szczecińskiej komunikacji miejskiej to efekt m.in. inflacji i presji płacowej oraz obcinania wpływów samorządów - mówi szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski odpowiada, że "to złe zarządzanie finansami miasta".

Tak zwane, "niewyjazdy" to codzienność, szczeciński ZDiTM, np. w ubiegły piątek poinformował o brakach kursów aż na 20 liniach, zarówno autobusowych, jak i tramwajowych.



Prezydent Piotr Krzystek w rozmowie z internautami w tym tygodniu pisał m.in. o urealnieniu rozkładów jazdy oraz regulacji cen biletów.



- Nie mówimy o likwidacji kursów - mówił w audycji "Czas Reakcji" radny Jaskulski. - Uważam, że o wiele lepsza jest zła wiadomość i konkretna informacja na rozkładzie jazdy od ściemy.



Jest tu niekonsekwencja - w ubiegłym roku argumentem za podwyżką w Strefie Płatnego Parkowania było to, by kierowcy przesiedli się do autobusów i tramwajów - odpowiadał radny Romianowski. - Dzisiaj się okazuje, że komunikacja miejska w Szczecinie nie jest absolutnie żadną alternatywą.



Sprawą mają zająć się radni m.in. na komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pod koniec sierpnia.