Ranking: Świnoujście z najlepszą plażą w Polsce

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Szeroka, czysta, bezpieczna i z atrakcjami - tak plażę w Świnoujściu oceniają internauci z całej Polski, dzięki którym kąpielisko po raz kolejny zdobyło pierwsze miejsce w rankingu Travelist.

Ranking dziesięciu najlepszych plaż w Polsce portal tworzy od wielu lat. Komisja, poza naturalnymi walorami oceniła też bezpieczeństwo i możliwość aktywnego wypoczynku - mówi Anna Kędzierska, jurorka rankingu. - Wybór opiera się na tym, jak wielka jest plaża, jak jest czysta, czy można się na niej czuć bezpiecznie, co czeka na tych, którzy tu przybywają. Mam też głębokie przekonanie, że jeśli chodzi o plażę w Świnoujściu, jest to plaża dla każdego. Znajdzie tu dla siebie coś ktoś, kto pragnie w spokoju i relaksie plażować czy też zabawić się, jest do wyboru wiele barów, są możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Dużo rozmawiamy, dużo obserwujemy, ale przede wszystkim sami plażujemy.



Drugie miejsce w rankingu zajęła plaża w Kołobrzegu, trzecie - duża plaża na cyplu Półwyspu Helskiego.