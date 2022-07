Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Handlował narkotykami, stanie za to przed sądem. Prokuratura w Szczecinie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna miał wprowadzić do obrotu znaczną ilość substancji psychotropowych i środków odurzających.



Narkotyki a także przyrządy i substancje służące do niedozwolonego wytwarzania środków psychotropowych odnaleziono podczas przeszukania samochodu i jego mieszkania w Szczecinie.



Mężczyzna trafił do aresztu. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Grozi mu nawet 18 lat więzienia.