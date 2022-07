MMA w Kołobrzegu

Wieczorem nad morzem odbędzie się gala Armia Fight Night. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Fani MMA mogą w piątek odwiedzić Kołobrzeg. Wieczorem nad morzem odbędzie się gala Armia Fight Night.

Armia Fight Night to wydarzenie, w czasie którego walczą m. in. żołnierze polskiego wojska. Kołobrzeskich kibiców najbardziej emocjonuje starcie miejscowego zawodnika. Kapral Damian Mieczkowski z 8. Batalionu Remontowego w Kołobrzegu miał zmierzyć się z Adamem Lazarem, który na dzień przed walką wypadł z powodu kontuzji i zastąpi go Kamil Mękal.



Trybuny hali Milenium w dużej mierze wypełni lokalna publiczność. Damian Mieczkowski mówi, że liczy na wsparcie kibiców.



- Na hali Milenium przy pełnej publiczności 10 lat temu miałem swój debiut. Byłem młodym chłopakiem, wiadomo - sparaliżował mnie doping i presja. Teraz jestem starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym więc działa to motywująco. Cieszę się, że będę mógł pokazać kołobrzeskiej publiczności swoje umiejętności - zapowiedział.



Walką wieczoru piątkowej gali będzie pojedynek kobiet. Polka Klaudia Syguła zmierzy się z Brazylijką Breną Cardozo.



Łącznie w kołobrzeskiej hali Milenium odbędzie się 10 pojedynków. Start imprezy o godzinie 18.