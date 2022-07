Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Ponad 60 tysięcy świadczeń, na kwotę 18 milionów złotych, przekazano w Zachodniopomorskiem w ramach 300+.

W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory przelał na konta rodziców przeszło 640 mln złotych. Wnioski o świadczenie na nowy rok szkolny można składać do 30 listopada. Można to zrobić tylko elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia.