Obejrzeli wnętrze tunelu. "Robi wrażenie" [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tunel w Świnoujściu to jedna z większych i bardziej skomplikowanych inwestycji naszego regionu. Wzbudza ogólne zainteresowanie, nie tylko w Świnoujściu.

W piątek inżynierowie pokazali kawałek inwestycji, a włodarze zapowiedzieli, że tunelem, w przyszłym roku przejść będzie mógł każdy.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia podkreśla, że finalizacja budowy będzie powodem do świętowania dla wszystkich. - Niewielu mieszkańców Świnoujścia było tutaj, przeszło nawet 100 metrów, bo to jest plac budowy. Nie wolno. Kiedy wszystko będzie posprzątane w tunelu, to zaproszę mieszkańców i wierzę, że odzew będzie taki, że przyjdzie wielu, bo to będzie jedyna okazja. Potem na pewno nie będzie można.



Na razie wnętrze tunelu zwiedzić mogli jedynie lokalni branżyści. Ich opinia do przyszłorocznego spaceru zachęcić powinna wszystkich. - Podobało się, fajna droga, robi wrażenie. Warto było przyjechać, żeby zobaczyć. Bardzo się podobało i nie możemy doczekać się otwarcia - mówili.



Obecnie w tunelu wykonywane są wyjścia ewakuacyjne. Trwają także prace przy podbudowie jezdni.