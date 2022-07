Trwa odbudowa stawy na Zalewie Szczecińskim

for. Urząd Morski w Szczecinie for. Urząd Morski w Szczecinie

Rozpoczęły się pracę przy odbudowie stawy na Zalewie Szczecińskim. To niewielka latarnia wyznaczająca tor wodny, po którym pływają statki do Szczecina.

Stawa została zniszczona w ubiegłym roku, gdy zderzył się z nią niewielki drobnicowiec.



- To poważna inwestycja, kosztuje ponad 7 milionów złotych - mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Stawa jest praktycznie rozbierana tzn. będą odtwarzane fundamenty i konstrukcja stalowa, która jest posadowiona na tym fundamencie.



- To są zabytkowe obiekty - dodaje Wieczorek. - Pochodzą z lat 20. XX wieku. Mamy tu wytyczne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stawa musi zostać odtworzona do istniejących wcześniej parametrów, więc jest to duża i kosztowna inwestycja.



Koszty remontu stawy pokryje ubezpieczyciel statku.