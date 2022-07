Wyruszyli na głęboką wodę, by ratować chorego 4-latka

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Płyną z Bytomia Odrzańskiego do Szczecina, a to wszystko dla 4-letniego Mikołaja Koziołka z Zielonej Góry.

Mariusz Załucki i Mateusz Mirla zachęcają do wsparcia ich charytatywnego spływu kajakowego.



- Mikołaj cierpi na porażenie kończyn. W trakcie tego spływu, zatrzymujemy się w lokalnych portach, gdzie zbieramy na jego dalsze leczenie. Mamy nadzieję, że około godz. 17:00 uda nam się dotrzeć do Szczecina, zatrzymamy się przy wałach Chrobrego. Liczymy, że znajdą się jakieś osoby, które dorzucą się do naszej akcji - mówi jeden z organizatorów.



Jak przyznaje Mariusz Załucki, podczas całej wyprawy nie brakowało wyzwań z którymi musieli się zmierzyć.



- Sytuacje ekstremalne są cały czas - wysokie fale czy silne wiatry, wczoraj mieliśmy awarię kajaka, znalazła się w nim spora dziura. Udało nam się jednak ją załatać gumą do żucia i płyniemy dalej. Gorąco zachęcam wszystkich do wpłacania, bo dobro wraca i warto jest pomóc - dodaje Załucki.



Z planowanych 15 tysięcy złotych na rehabilitację chłopca, na razie udało się zebrać trzy tysiące. Zbiórka nadal trwa na facebookowej stronie "Dogonić marzenie, 300 kilometrów - spływ charytatywny do Szczecina".