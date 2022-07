fot. GDDKiA Szczecin fot. GDDKiA Szczecin fot. GDDKiA Szczecin fot. GDDKiA Szczecin

Na jezdni między miejscowością Dargobądz a Międzyzdrojami drogowcy wprowadzili zwężenie o jeden pas ruchu.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, to po to by odsunąć ruch pojazdów od prac przy budowie drogi.



Wprowadzono także ograniczenie prędkości do 60 km/h. To w związku z budową drogi na odcinku Świnoujście-Troszyn. Powstaje tam 17-km odcinek drogi ekspresowej. Inwestycja ma być gotowa do maja 2024 roku.