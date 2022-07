Szpital MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poradnia kardiologiczna wraca do szpitala MSWiA w Szczecinie. Można się już rejestrować na wizyty.

Lekarz pacjentów przyjmował będzie od najbliższego wtorku. Poradnia otwarta jest we wtorki, środy i czwartki. By skorzystać z konsultacji konieczne jest skierowanie.



Zarejestrować można się pod numerem tel. 91 432 95 07 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.