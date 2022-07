Akademia Morska w Szczecinie z wysokimi notami

Akademia Morska w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chodzi o wynik ewaluacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczelnia otrzymała noty A i B+ dla trzech dyscyplin naukowych.

Nauki o Zarządzaniu i Jakości uzyskały kategorię A, Inżynieria Lądowa i Transport (z Wydziału Nawigacyjnego) oraz Inżynieria Mechaniczna na Wydziale Mechanicznym - kategorię B+.



To otwiera Akademii nowe możliwości, to historyczny moment - mówi Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia AMS.



- Nigdy dotąd nie mieliśmy tak szerokich uprawnień naukowych, jakie zyskaliśmy teraz, mamy pełne prawo akademickie, mamy prawo doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach naukowych. Jest to wspaniałe przygotowanie gruntu naukowego i wielki sukces naukowy pod przekształcenie w politechnikę - dodaje Stępień.



Wyższa kategoria naukowa dyscyplin ma również wpływ na poziom finansowania badań oraz na miejsce uczelni w rankingach.



Otrzymana kategoria A - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości - daje możliwość uruchomienia w prowadzonej przez AMS Szkole Doktorskiej nowej dyscypliny.



Ewaluacja jakości działalności naukowej, realizowana jest w oparciu o osiągnięcia naukowe pracowników badawczo-dydaktycznych, czyli o artykuły w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, prace badawczo-rozwojowe, realizację projektów badawczych oraz w zakresie współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.