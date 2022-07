Czołówka polskiego rapu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczął się Sun Festival. To największa hip-hopowa impreza tego lata w Polsce.

Równo tydzień po festiwalu Sunrise do Kołobrzegu ponownie przyjechały dziesiątki tysięcy fanów muzyki. Tym razem na lotnisku w Podczelu króluje jednak hip-hop.



Na Sun Festival wystąpi czołówka polskich raperów. Jeszcze dziś na jednej z trzech scen pojawi się Sokół, Pezet, PRO8L3M, a w kolejnych dniach zaplanowano występy Maty, Quebonafide czy Taco Hemingway’a.



Uczestnicy imprezy mówią, że nigdy nie spotkali tak wielu dobrych raperów w jednym miejscu. - Wszyscy najlepsi artyści tutaj będą. - Czekamy na Sokoła. Lubię hip-hop, od dziecka słuchałem tego gatunku, także dlatego tu jesteśmy. - Pomyśleliśmy, że jeśli mamy pojechać na pierwszy nasz poważniejszy koncert, to pojawimy się właśnie tu.



Według informacji organizatorów, w piątkowy wieczór, w Kołobrzegu bawi się około 20 tysięcy fanów hip-hopu. Impreza potrwa do niedzieli.