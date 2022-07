Gala MMA w Kołobrzegu. Mieczkowski: "warto dla takiej chwili żyć, warto cierpieć"

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

10 walk w formule MMA, wygrana Polki nad Brazylijką w najważniejszym starciu wieczoru i zwycięstwo zawodnika z Kołobrzegu przed własną publicznością - tak wyglądała gala Armia Fight Night 14.

Gala Armia Fight Night szczelnie wypełniła trybuny kołobrzeskiej hali Milenium. Miejscowych kibiców najmocniej rozgrzała walka zawodnika reprezentującego lokalny klub Berserkers Team Kołobrzeg. Damian Mieczkowski zwyciężył nad Kamilem Mękalem przez TKO po gradzie ciosów w drugiej rundzie.



Tuż po walce Mieczkowski nie ukrywał emocji, które towarzyszyły mu w czasie walki przed własną publicznością.



- To była moja walka o honor - na śmierć i życie. Powiedziałem sobie: "albo mnie tu ubije, ale się nie poddam". Przed walką, na sali rozgrzewkowej, zerwałem cały staw skokowy, także wyszedłem z zepsutą nogą. W momencie, gdy dopinałem techniki kończące w postaci trójkąta, to łapiąc się za tę nogę przesuwałem sobie kość. Ten tłum, ten ryk to jest nie do opisania, dlatego warto dla takiej chwili żyć, warto się poświęcać, warto cierpieć - relacjonował Mieczkowski.



W walce wieczoru zwyciężyła Klaudia Syguła, która decyzją sędziów pokonała Brazylijkę Brenę Cardozo.