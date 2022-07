Startuje kolejna edycja triathlonu w Golczewie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W wodzie, rowerem i na lądzie pokonają prawie 60 kilometrów! Już dzisiaj rusza jedenasta edycja golczewskiego triathlonu.

Jak twierdzi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pani Dorota Opiła-Skubisz, chętnych z roku na rok przybywa.



- Zaczynaliśmy w 2011 roku i startowało wtedy siedem osób, nie sądziliśmy, że po latach, to wydarzenie sportowe wciągnie tylu zawodników - amatorów, ale też i profesjonalistów - opowiada Opiła-Skubisz.



Dorota Opiła-Skubisz przyznaje, że organizacja triathlonu staje się powoli tradycją Golczewa. - Widzimy dużo kibiców, dużo osób z trąbkami, z różnymi transparentami wykonanymi ręcznie. To nas bardzo cieszy, bo wiemy, że organizacja nie idzie na marne, a zawodnicy też czują to wsparcie - takie duchowe oraz kibicowanie na trasie.



Zawodnicy swoją przygodę rozpoczną na plaży jeziora Szczuczego, a ich zmagania będzie można oglądać od godziny 11:00.