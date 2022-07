Pogoń powraca do rozgrywek o mistrzostwo Polski

Po pucharowej przygodzie i pożegnaniu z Ligą Konferencji Europy, piłkarze Pogoni powracają do rozgrywek o mistrzostwo Polski.

Szczecinianie zagrają jutro z Jagiellonią Białystok w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy.Szkoleniowcem Jagi jest były piłkarz, trener i dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk, dla którego będzie to sentymentalny powrót do Szczecina.- Nie będę ukrywał, że jest to dla mnie mecz, który zagram w mieście, w którym spędziłem długi okres swojego życia, grając w tym klubie i pełniąc różne funkcje. Będąc też przy tworzeniu tego, co dzisiaj widzą kibice Pogoni Szczecin. Pogoń jest po dwóch porażkach w tym tygodniu i będzie szukała rehabilitacji. Z kolei dla nas jest to spotkanie, w którym będziemy chcieli pokazać, jak najwięcej jakości i zrealizować swój plan - dodaje Stolarczyk.O tym czy Jagiellonia trenera Macieja Stolarczyka zrealizuje swój plan przekonamy się jutro. Niedzielne spotkanie Pogoni z Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 15:00 na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.Mecz piłkarzy będziemy relacjonować w audycji "Lato kierowców".