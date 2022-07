Ze Świnoujścia na Hel w 32 godziny dla chorej Hani

Przejedzie rowerem trasę ze Świnoujścia na Hel w ciągu 32 godzin. Zbiera pieniądze na leczenie dla chorej Hani.

Dwulatka potrzebuje 1 mln zł na operację serca w USA. Akcja "Wyzwanie za marzenie" to pomysł Barnaby Trzepizura. - Każdy, kto chce przyjąć zakład, wpłaca 20 złotych na konto Hani. Jeżeli mi się powiedzie, to ok. Jeżeli mi się nie powiedzie, to ja za każdą osobę, która wpłaciła, płacę 5 złotych - deklaruje Barnaba.Barnaba wystartował dziś o 4 nad ranem, na Hel ma dotrzeć w niedzielę koło południa. Tu więcej informacji o zbiórce na operację małej Hani.