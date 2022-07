Festyn rodzinny w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego

W niedzielę w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - w ogrodach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - odbędzie się festyn rodzinny.

Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy czy zaśpiewać powstańczą piosenkę - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości, organizator festynu.- Będzie można malować postacie AK-owców, będzie poczta polowa, będzie szansa napisania kartki i podstemplowania pieczątkami, które były używane w trakcie Powstania Warszawskiego. Na miejscu będą szyte wspólnie opaski biało-czerwone. Do obejrzenia będzie także sprzęt wojskowy - nowoczesny, ale i tzw. sokoły, czyli motocykle z okresu Powstania Warszawskiego - wymienia Woźniak.Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powinniśmy obchodzić w całym kraju - dodaje Wojciech Woźniak: - To jest nasz polski obowiązek, to nie jest jedynie regionalna historia... W Warszawie miało miejsce powstanie, ale to nie jest tak, że historia powinna zamykać się jedynie w regionalnych kręgach. Dla nas to jest wielkie wydarzenie, została tam przelana bardzo młoda krew. Jesteśmy Polakami i naszym obowiązkiem jest czcić 1 sierpnia.Początek o pikniku o godz. 13:50.