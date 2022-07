Biskup lwowski z wizytą w Szczecinie. "Panem życia jest tylko Bóg"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

To taka wojna, że nie ma pola bitwy. Rakieta leci i człowiek nie jest pewny, czy będzie żył, czy w jednej chwili go nie będzie - mówi dla Radia Szczecin biskup Leon Mały.

Biskup pomocniczy lwowski przebywa z wizytą na Pomorzu Zachodnim i dziś przewodniczył mszy św. w parafii św. Kazimierza w Szczecinie. Biskup urodził się w Barze, ale pochodzi z polskiej rodziny. Ma 64 lata.



Syreny, panika, ludzie się do tego przyzwyczaili, ale chciałbym, żeby nie ustawali w modlitwie, bo jej brakuje. Ludzie muszą nauczyć się modlić z głębi serca - podkreśla biskup Leon Mały. - Ja widzę w tym jedyne wyjście z tej sytuacji. Nikt już nie ma głosu, papież wzywa i nikt go nie słyszy. Ludzie muszą zrozumieć, że panem spokoju, panem życia jest Bóg.



Hierarcha dziękuje też Polakom: - Ja jestem wdzięczny tym ludziom, którzy przyjęli miliony ludzi z Ukrainy, tutaj do Polski. Ludzie zrozumieli, że Polska to jest przyjaciel tych ludzi i nie ma tutaj nienawiści.



Biskup Leon dodał, że Ukraina oczekuje wizyty papieża Franciszka, ale na to też trzeba się duchowo przygotować.