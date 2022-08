Gwiazdy Festiwalu Garaże z przekazem do Ukraińcow [ZDJĘCIA]

Gwiazdy Festiwalu Garaże z przekazem do Ukraińców: "Mamy nadzieję, że spotkamy się w domu". Na scenie na Łasztowni w ubiegłą sobotę wystąpili zwycięzcy tegorocznej Eurowizji Kalush Orchestra oraz Mamarika.

Cześć wszystkim, Kalush Orchestra z wami. Koncert był świetny, otrzymaliśmy bardzo ciepłe powitanie. Było bardzo dużo Ukraińców. Chcemy bardzo podziękować wszystkim kto był dzisiaj obecny na naszym koncercie. Jak zawsze zbieraliśmy pieniądze za pomocą QR kodu na wsparcie Ukrainy. Bardzo miło było występować i słyszeć jak dużo osób śpiewa razem z nami.- Tak. Utwór Stefania stał się symbolem trwającej wojny w Ukrainie. Ale nam bardziej imponuje wyrażenie - symbol i hymn naszego zwycięstwa. Możemy powiedzieć że ten utwór dużo przeżył, chociaż nie ma nawet roku, mimo tego dużo osób go zna i śpiewa, dzisiaj mogliśmy jeszcze raz się o tym przekonać.- Czujemy wielką odpowiedzialność za prezentacje naszego kraju, ale uważamy że to jest ważne, żeby pokazywać naszą kulturę w innych krajach. Bo teraz Rosjanie starają się ją zniszczyć, a my jesteśmy tu i pokazujemy jaka ona jest ciekawa i różnorodna.- Spotkamy się w najbliższym czasie w domu. Mamy taką wielką nadzieje. Nie zapominajcie będąc tutaj naszej kultury. Pokazujcie wszystkim jakie wspaniałe mamy tradycje, język, muzykę.- Всім привіт, Kalush Orchestra з вами. Концерт був чудовий, нас зустріли дуже тепло. Українців було дуже багато. Ми хочемо подякувати всім, хто був сьогодні на нашому концерті. Як завжди, ми збирали гроші за допомогою QR-коду на підтримку України. Було дуже приємно виступати і чути, скільки людей підспівує нам.- Так. Пісня Stefania стала символом війни, яка триває в Україні. Але нам більше імпонує вислів – символ і гімн нашої перемоги. Можна сказати, що ця пісня багато пережила, хоч їй немає й року, але багато хто її знає і співає, сьогодні ми ще раз переконалися в цьому.- Ми відчуваємо велику відповідальність за презентацію нашої країни, та вважаємо важливим показати нашу культуру в інших країнах. Тому що зараз її намагаються знищити, а ми тут і показуємо, наскільки вона у нас цікава і різноманітна.- Скоро зустрінемося вдома. Маємо таку надію. Не забувайте, навіть якщо ви тут, нашу культура. Покажіть усім, які у нас чудові традиції, мова і музика.Rozmowa z Mamariką.- Emocje wspaniałe i fantastyczne. Było bardzo emocjonalnie, w sumie jak zawsze ostatnio. W ogóle w obecnej sytuacji każdy koncert jest bardzo osobliwy. I dzisiaj tak samo. Ludzie byli nastawieni na to, żeby otrzymać pozytywne emocje. I odczułam że oni naprawdę oderwali się od negatywnych wydarzeń i naprawdę odpoczęli. Przywiozłam w sobie mały kawałek Ukrainy dla nich. Dlatego już nawet po koncercie tak długo rozmawialiśmy z ludźmi, przytulaliśmy się, robiliśmy zdjęcia. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Teraz to jest ważne, żeby wspierać ludzi w jakikolwiek sposób.- To jest moje jedno z pierwszych doświadczeń. Dzisiaj tu odbył się mój drugi koncert, za granicą w trakcie wojny. To bardzo ekscytujące. Bo już jak wcześniej mówiłam, daje ludziom poczuć coś rodzimego, wspieram ich w taki sposób. Bo tak naprawdę bardzo ciężko mieszkać nie w swoim kraju. Wiem to, bo sama mieszkałam za granicą na początku wojny. Sama z dzieckiem, daleko od rodziny, męża, domu i to jest moralnie bardzo trudne. Czuje bardzo dużą odpowiedzialność występując tutaj. Także mam na celu za pomocą tych koncertów zbierać pieniądze na pomoc Ukrainie. Więc pomimo tego, że wykonujemy swoją główną pracę, wspieramy naszą armię. Dla mnie to jest ważne łączyć ulubioną sprawę z pomocą.Bardzo bym chciała podziękować wszystkim Polakom. Którzy pomogli Ukraińcom, którzy przychodzą na nasi koncerty i taka samo słuchają i wspierają nas. Nieskończenie wdzięczna za taką pomoc. Póki co występujemy w Polsce. Dużo jest propozycji, którzy szybko się pojawiają. Na przykład wczoraj dostałam propozycję, żeby zaśpiewać hymn Ukrainy przed meczem Ligi Mistrzów. To bardzo ekscytujące. Już się martwię. Więc żyjemy z dnia na dzień. Głównie chcę być tu i przydać się do czegoś. Ale do domu wrócimy na pewno.- Чудові та фантастичні емоції. Було дуже емоційно, як завжди останньо. Взагалі, в нинішній ситуації кожен концерт дуже особливий. І сьогодні так само. Люди були заряджені позитивними емоціями. І я відчула, що вони справді відволіклися від негативних подій і по-справжньому відпочили. Я привезла для них з собою маленький шматочок України. Тому навіть після концерту ми так довго спілкувалися з людьми, обіймалися, фотографувалися. Дуже дякую за цю можливість. Зараз важливо будь-яким чином підтримати людей.- Це один із моїх перших досвідів. Сьогодні відбувся мій другий концерт тут, за кордоном під час війни. Це дуже відповідально. Оскільки, як я вже казала, я привожу їм шматочок чогось рідного, таким чином їх підтримую. Тому що за межами своєї країни справді важко жити. Я це знаю, бо сама на початку війни жила за кордоном. Далеко від родини, чоловіка, дому і це правла дуже важко морально. Тому я відчуваю дуже велику відповідальність виступаючи тут. Також моя мета – за допомогою цих концертів зібрати гроші на допомогу Україні. Тож ми виконуємо свою основну роботу і ще підтримуємо свою армію. Для мене важливо поєднувати улюблену справу з допомогою.- Хочу подякувати всім полякам. Хто допомагав українцям, які приходять на наші концерти і так само нас слухають і підтримують. Безмежно вдячна за таку допомогу. Поки що ми виступаємо в Польщі. Є багато пропозицій, які швидко надходять. Наприклад, вчора мені запропонували заспівати гімн України на Лізі чемпіонів. Дуже хвилююче. Я вже переживаю. В цілому живемо одним днем. Головним є бути тут і зараз, щоб мати можливість приносити користь. Але ми обов'язково повернемося додому, немає навіть мови.