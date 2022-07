Festyn patriotyczny w Szczecinie. W poniedziałek rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pokaz sprzętu wojskowego, szycie powstańczych opasek i wspólne śpiewanie zakazanych piosenek - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają w ogrodzie przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Trwa tam historyczny festyn w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.



- To pierwsza taka inicjatywa w tym miejscu. Mamy nadzieję, że nie ostatnia - zaznaczali goście. - Przyciąga nas patriotyzm wyciągnięty z domu, który trzeba kultywować. Lubię śpiewać te patriotyczne piosenki. Człowiek chce być w Polsce.



- Bez powstańców Polska na pewno byłaby inna i to jest hołd składany przede wszystkim powstańcom - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



Festyn potrwa do godziny 17. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polskich Wartości. Patronem medialnym jest Radio Szczecin, które przygotowało okolicznościowe koszulki. Festyn wspiera także Grupa Azoty.



- Bardzo dobrze, że spółki, gdzie większościowym często kapitałem jest Skarb Państwa, angażują się w takie wydarzenia, które pozwolą, aby te jedne z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze historyczne momenty można było upamiętniać po to, żeby młodzi ludzie dowiadywali się z roku na rok, jaką mamy piękną historię - mówi szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki.



- Nie można zapomnieć o historii - mówi wojewódzki radny PiS, nauczyciel historii Maciej Kopeć - Jak wykazują wszelkie badania, szczególną rolę w budowaniu tożsamości i przywracaniu pamięci odegrało Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli inicjatywa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. My w Szczecinie nie jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, więc wszystkie wydarzenia, które przypominają ważne rocznice naszej historii są konieczne.



78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada 1 sierpnia.