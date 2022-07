Korki na zachodniopomorskich trasach

Informujemy o sytuacji na zachodniopomorskich drogach.

Godzina 15:00

Korek ustawia się na wysokości S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego do węzła Klucz. Droga jest częściowo zablokowana. Na Kolejne utrudnienia na S3 natkniecie się tuż za węzłem Kijewo w drodze do Goleniowa. Tam korek sięgający niemal do węzła Rzęśnica.





Kilka minut po 16 startuje audycja "Lato Kierowców". Będziemy was informować na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach.

Karambol na S3. Przy zjeździe z S3 na Szczecin, zjazd na Podjuchy, blisko grzebowiska - to podpowiedź od naszej słuchaczki.