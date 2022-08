Więzienie za włamanie i podpalenie wytwórni lodów w Wolinie

Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim skazał mężczyznę, odpowiedzialnego za kradzież i zniszczenie mienia na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, z kolei podżegacz usłyszał karę roku pozbawienia wolności.

Jak podaje portal kamienskie.info, obaj mężczyźni mają pokryć straty, które poniósł przedsiębiorca. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 czerwca.



36-latek, namawiany przez swojego kolegę miał włamać się do Wytwórni Lodów. Mężczyzna okradł lokal, po czym podpalił i zniszczył pięć maszyn do produkcji lodów. Szkody oszacowano na 300 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.