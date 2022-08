Oddają krew w rocznicę Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

Oddawanie krwi połączone z pamięcią o bohaterskich Powstańcach. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trwa 8. odsłona akcji "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego".

- Przyszedłem tu z myślą o Powstaniu. - Bardzo fajna akcja i mam nadzieję, że jak najwięcej osób zdecyduje się dziś tu przyjść. - Raz, że upamiętnienie Powstania, a dwa, że krew komuś się przyda. Nie można jej stworzyć sztucznie więc możemy ją oddać sami z siebie. - Na dobrą sprawę to nas nic nie kosztuje. Uważam, że warto pomagać, nawet w taki sposób - mówili dawcy krwi.- Kulminacja tej akcji odbywa się 1 sierpnia po to, żeby połączyć akcję krwiodawczą jednocześnie pamiętając o tych wszystkich, którzy i w Powstaniu walczyli i w Powstaniu zginęli oraz przeszli przez 63 dni Powstania w Warszawie - podkreśla Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego, która organizuje wydarzenie.Każdy z honorowych krwiodawców otrzyma dziś pamiątkową koszulkę upamiętniającą Powstanie. Swój najcenniejszy dar można oddać do godziny 13.15.