Kolejni organizatorzy gry w "trzy kubki" w rękach policji

W ręce policjantów z Mielna wpadli mężczyźni, którzy urządzali grę hazardową. Mundurowi zabezpieczyli też akcesoria służące do organizowania gry w trzy kubki. Funkcjonariusze skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

Na czym polega gra w trzy kubki? W proceder zaangażowana jest grupa osób. Jedna z nich zaprasza przechodniów do obstawiania za pieniądze, w którym z trzech kubków znajduje się piłeczka. Reszta tworzy tłum wykazujący zainteresowanie i głośno kibicujący graczom.



Odgadnięcie kubka, to wygrana postawionych pieniędzy. Osoba prowadząca grę przestawia kubki myląc uczestników, a pozostałe osoby grają role aktywnych obserwatorów lub innych jej uczestników. Z reguły „trzy kubki” kończą się przegraną osoby zaproszonej do gry, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora, co ma uprawdopodobnić potencjalną wygraną innym przyglądającym się osobom.