Nowa linia kolejowa w stronę Berlina [ZDJĘCIA]

Dziś podpisano umowę na zaprojektowanie tej inwestycji. Jej wartość to prawie 1 miliard złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Linia kolejowa ze Szczecina do Berlina zostanie zmodernizowana po polskiej stornie.

Dziś podpisano umowę na zaprojektowanie tej inwestycji. Jej wartość to prawie 1 miliard złotych.



- Dla regionu jest to bardzo ważny projekt. Jest to 27 kilometrów zmodernizowanych torów kolejowych. Dobudowa toru na odcinku od Szczecina Głównego do Szczecina Gumieńce jest to elektryfikacja około 17 kilometrów torów. W ramach tego projektu zastaną także wybudowane trzy nowe przystanki - mówi Piotr Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe.



W ramach inwestycji powstanie wiadukt na torami na ulicy Cukrowej zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Szczecin rozbudowuje się w kierunku do granicy, w kierunku zachodnim. Znamy przejazd przy ul. Cukrowej. Ma być przebudowany, ma być bezkolizyjny - zapowiedział.



Zmodernizowaliśmy już kolej w portach, budujemy most kolejowy w Podjuchach - mówi wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.



- Modernizacja węzłów kolejowych, która w zasadzie dobiegła końca. Przede wszystkim w obszarze Szczecina i Świnoujścia związane z udrożnieniem i przyspieszeniem funkcjonowania portów Szczecin i Świnoujście - zaznaczył Gróbarczyk.



W 2012 roku Minister Sławomir Nowak podpisał umowę ze swym niemieckim odpowiednikiem o modernizacji linii kolejowej do Berlina. Z inwestycji nic nie wyszło.