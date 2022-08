Korki na drogach [AKTUALIZACJA]

źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolizje i wypadki na drogach woj. zachodniopomorskiego.

Godz. 13.30

Pięć aut osobowych zderzyło się na autostradzie A6 miedzy Kijewem a Dąbiem w kierunku Świnoujścia. Przez ten karambol zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia potrwają do godz. 16.



Godz. 13.00

Trzy kilometry ma już korek w stronę wjazdu na autostradę A6, na drodze S3 za Gryfinem, w kierunku Węzła Klucz.



Aż siedem kilometrów ma zator na S3, w stronę Świnoujścia od wjazdu przy hotelu Panorama do Klinisk.



Kilka kilometrów ma też sznur aut przed Węzłem Kijewo. W drugą stronę - przed przeprawą kariborską - w obie strony, to ponad dwa kilometry stania.