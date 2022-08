Mniej koszy - mniej śmieci na plaży w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kontrowersyjny pomysł na redukcję śmieci na świnoujskiej plaży sprawdził się. W tym roku na terenie kąpieliska ustawiono o połowę mniej koszy na odpady. Jak to możliwe, że nietypowe rozwiązanie działa i czy każdemu odpowiada?! Sprawdziła to reporterka Radia Szczecin.

Mniejsza liczba koszy na śmieci na świnoujskiej plaży początkowo wzbudziła mieszane uczucia.



- Wydaje mi się, że im więcej śmietników, tym lepiej... - Śmieci będą wynosić ci, którzy mają blisko - mówili turyści.



Za to zaskakujące rezultaty.



- Na tę chwilę jesteśmy bardzo zadowoleni. Faktycznie, plaża jest czysta.



Zdaniem Karoliny Samitowskiej, kierownika kąpieliska, decyzja o redukcji pojemników była dobra.



- Mocno zredukowaliśmy ilość koszy, praktycznie o połowę ze względów też estetycznych; ludzie wchodząc na plażę nie mogli sobie zrobić zdjęć bez takiej atrakcji jak kosz na śmieci. System się sprawdza, ludzie mniej śmiecą, może bardziej myślą: "jeżeli wygenerowałem śmieci, a nie mam gdzie ich wyrzucić, to zabiorę je ze sobą" - dodała.



Kierowniczka dodaje, że podobnie, jak wszystko, zaśmiecanie miejsca wypoczynku, to kwestia mentalności i edukowania.



W ubiegłym sezonie koszy było dużo i tak samo wiele śmieci w plażowym piasku. Tendencja odwróciła się - na korzyść.