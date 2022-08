Kosztowna naprawa elewacji Floating Areny po wichurze

Uszkodzona elewacja Floating Areny. Fot. UM Szczecin

Co najmniej kilka milionów będzie kosztować naprawa elewacji szczecińskiej Floating Areny. Jeden z jej fragmentów odpadł podczas wichury w grudniu ubiegłego roku.

- Mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi - mówił Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta. - Niestety okazało się, że na etapie budowy tego obiektu doszło do popełnienia błędów wykonawczych. W dużym skrócie, zostały np. zastosowane materiały i rozwiązania niezgodne z tymi, które były zawarte w projekcie budowlanym.



Przetarg na prace budowlane ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Budowa Floating Areny kosztowała ok. 70 mln złotych.