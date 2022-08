Do pokonania mają ponad 400 kilometrów - ponad 200 osób wyruszyło dziś ze Skrzatusza na Jasną Górę. Rozpoczęła się 40. Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska.

Dla niektórych pątników to już kolejna pielgrzymka, inni w drogę z modlitwą wybrali się

po raz pierwszy. - Akurat taki moment w życiu. Bóg dał. Gonimy za codziennością, za nauką, pracą, a nie ma czasu na modlitwę, na czas dla siebie. To bardzo dobry czas, żeby się tego nauczyć i doświadczyć. Przybliżyć się do Boga, spędzić miło czas. Po prostu to kocham. Chcę podziękować Bogu za wszystko, co mnie spotkało i prosić, żeby było tak dalej - mówili pielgrzymi.



Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 13 sierpnia.